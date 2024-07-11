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Жителей Самарской области снова предупреждают о сильном ветре

11 июля 2024 11:52
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Жителей Самарской области снова предупреждают о сильном ветре

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается усиление северного ветра 12-15 м/с, с сохранением до конца дня».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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