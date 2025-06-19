Житель Жигулевска с ножом напал на жену

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В середине декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску от неравнодушных граждан поступило сообщение о шуме и криках, доносящихся от соседей. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие автопатрули.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, прибывшие первыми на место происшествия, увидели через открытую дверь в квартире раненую женщину и оказали ей первую доврачебную помощь. Полицейские вызвали медиков и, оценив ситуацию, помешали покинуть квартиру супругу женщины, находившемуся в возбужденном состоянии. От мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Сотрудники ГАИ доложили о происшествии в дежурную часть, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра места происшествия, полицейские обнаружили и изъяли мужскую одежду, а также предполагаемое орудие преступления – нож, с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Потерпевшую госпитализировали, 55-летнего задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей 1970 года рождения противоправными действиями мужа причинен тяжкий вред.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ранее не судимый мужчина пояснил полицейским, что во время распития спиртных напитков у них с супругой возникли разногласия, произошла ссора, он не совладал с эмоциями, схватил со стола нож и ударил жену в живот.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Жигулёвский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел признал достаточными для вынесения местному жителю обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.