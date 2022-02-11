Житель Жигулевска получил травму головы в ссоре с соседом

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В результате действий судебных приставов г. Жигулевска мужчине, получившему в ходе конфликта с соседом травму головы, возмещен моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Мужчина, желая обсудить с соседом по лестничной клетке возникшие бытовые проблемы, спровоцировал спор, в результате которого дал волю своим эмоциям и нанес удар в лицо собеседнику. Медики диагностировали у пострадавшего травму головы с сильным повреждением нижней челюсти. Мужчина обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Помимо физического дискомфорта, повреждения негативно отразились на внешнем облике потерпевшего, что мешало ему в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность.

В результате зачинщик конфликта был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд признал право истца на компенсацию морального вреда и обязал должника выплатить в пользу потерпевшего 50 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании с мужчины долга был направлен в отделение судебных приставов г. Жигулевска, где было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем разъяснено мужчине, что в случае неисполнения требований исполнительного документа к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

От обязательств по выплате морального вреда должник уклонялся, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства нарушителя, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях. Сумма долга в размере 50 тысяч рублей списана с банковского счета должника.