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Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков

27 июня 2021 11:15
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Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники ОМВД России по Волжскому району на берегу реки Самара задержали мужчину, добывавшего водные биологические ресурсы с нарушением законодательства. Задержанный осуществлял вылов раков с помощью запрещенных орудий лова - раколовок.

У 31-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли незаконный улов. Ущерб, причинённый государству, составил более 6 000 рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: браконьер незаконный лов

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