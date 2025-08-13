Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Волжского района обокрал трех сельских жителей на 550 тысяч рублей

13 августа 2025 09:29
161
Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району  с заявлениями о кражах обратились одновременно три жителя села Дубовый Умет. Сельские жители сообщили, что злоумышленники, незаконно проникнув на их земельные участки, похитили имущество общей стоимостью свыше 550 000 рублей.

При проверке мест возможного сбыта краденого и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению причастен один из местных жителей, ранее судимый за кражи.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

45-летний задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил следователю, что пользуясь отсутствием хозяев, проникал на территории участков и вывозил чужое имущество. Похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список