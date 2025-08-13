Житель Волжского района обокрал трех сельских жителей на 550 тысяч рублей

161

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району с заявлениями о кражах обратились одновременно три жителя села Дубовый Умет. Сельские жители сообщили, что злоумышленники, незаконно проникнув на их земельные участки, похитили имущество общей стоимостью свыше 550 000 рублей.

При проверке мест возможного сбыта краденого и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению причастен один из местных жителей, ранее судимый за кражи.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

45-летний задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил следователю, что пользуясь отсутствием хозяев, проникал на территории участков и вывозил чужое имущество. Похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.