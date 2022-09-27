Житель Шенталинского района предстанет перед судом за пьяное вождение

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Мужчина уже не в первый раз нарушает ПДД.

В начале сентября текущего года, находясь на маршруте патрулирования в Шенталинском районе сотрудниками ДПС для проверки документов остановили легковой автомобиль «Hynday Solaris».

В ходе общения с 30-летним водителем дорожные полицейские почувствовали резкий запах спиртного и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Инспекторы ДПС отстранили мужчину от управления автомобилем.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в марте 2021 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев и наказан штрафом в размере 30 000 рублей за аналогичное нарушение, но соответствующих выводов он не сделал.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Расследование уголовного дела завершено и направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.