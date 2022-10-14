Житель Самарской области за деньги передавал детализацию звонков абонентов

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Самарской области, 2000 г.р., который, являясь сотрудником одного из операторов мобильной связи региона, неоднократно совершал неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащей детализацию звонков абонентов, с целью передачи третьим лицам за денежное вознаграждение.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица по задокументированным шести эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.272 УК РФ.

Решением Самарского областного суда г. Самары фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления по всем шести эпизодам и приговорен к 2 годам ограничения свободы.