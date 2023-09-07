Житель Самарской области травмировал сожительницу и ее маленького сына

137

Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, 2 апреля 2023 года обвиняемый, находясь в квартире вместе со своей сожительницей и ее 5-месячным сыном, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил плачущего ребенка, находящегося в детской кроватке, за плечо, поднял его и начал трясти, одновременно с этим высказывал требования о прекращении плача. Своими действиями обвиняемый причинил ребенку перелом плечевой кости.

29 апреля 2023 года в ночное время фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности схватил спящую сожительницу за волосы и скинул с дивана на пол, нанося ей удары ногой и руками по лицу, чем причинил телесные повреждения.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.