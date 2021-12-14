Житель Самарской области случайно убил приятеля, пока нес его в ванную. 

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В апреле 2021 года мужчина, находясь в своем доме, расположенном в Сергиевском районе Самарской области, совместно с ранее знакомым ему местным жителем, употреблял алкоголь и наркотические вещества, в результате чего последний почувствовал себя плохо. Далее осужденный, услышав хрипы и стоны знакомого, поднял его с кровати и понес в ванную комнату, чтобы привести в чувство, однако, в процессе указанных действий неоднократно уронил мужчину с высоты собственного роста, от чего тот ударился головой. В результате произошедшего, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Кроме того, в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года осужденный неоднократно предоставлял помещение своего дома потерпевшему и иным лицам для потребления смеси, содержащей наркотические вещества.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года, пишет СУ СК РФ по Самарской области.