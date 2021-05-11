Житель Самарской области разбился на легкомоторном самолете в Татарстане

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Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

Следствием установлено, что 09.05.2021 в 12 часов 40 минут (по московскому времени) в поле около п. Калейкино Альметьевского района Республики Татарстан упал легкомоторный самолет, марки «Ермак», бортовой номер RA - 29946, в результате авиационного происшествия погибли два человека, пилот и пассажир.

Самолет марки «Ермак» вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки «Пойма» в направлении п. Калейкино под управлением 56 – летнего жителя Самарской области, спустя 10 минут самолет совершил жесткую посадку носовой частью в землю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота.

Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц.