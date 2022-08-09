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Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины

9 августа 2022 11:00
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Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины

 

Хозяин автомобиля не спешил расставаться с задолженностью в 260 тысяч рублей. Судебные приставы Безенчукского района Самарской области в рамках исполнительного производства наложили арест на его транспортное средство.

В отношении местного жителя было возбуждено 7 исполнительных производств. Мужчина на протяжении длительного времени не оплачивал жилищно-коммунальные услуги, а также имел задолженность по налогам. В результате объединения судебным приставом-исполнителем Безенчукского района исполнительных производств в сводное общий долг неплательщика составил 260 тысяч рублей. 

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом было установлено, что должник является владельцем транспортного средства. Сотрудником Службы на его автомобиль ВАЗ 2110 был наложен арест. Нарушителю разъяснили, что если сумма образовавшегося долга  не будет погашена в установленные 10 дней, то транспортное средство передадут на принудительную реализацию. 

Мужчина расставаться с авто не захотел. Чтобы вернуть любимую «десятку он полностью погасил задолженности. Квитанции об оплате местный житель предоставил судебному приставу-исполнителю. 

Арест с транспортного средства снят. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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