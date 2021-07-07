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Житель Самарской области незаконно вырубил 29 деревьев

7 июля 2021 10:35
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Житель Самарской области незаконно вырубил 29 деревьев

   В Самарской области суд вынес приговор жителю Ставропольского района. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке 29 деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 3 июня 2020 года мужчина отправился в местное лесничество и срубил 16 кленов, 3 березы, дуб и 9 черемух. Материальный ущерб, который он нанес государству своими действиями, оценили в 279 254 рубля.

Ставропольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Также ему назначили испытательный срок на аналогичный период и обязали возместить ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил, сообщает Сова.инфо. 

Теги: незаконная вырубка суд

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