Житель Самарской области незаконно вырубил 29 деревьев

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В Самарской области суд вынес приговор жителю Ставропольского района. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке 29 деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 3 июня 2020 года мужчина отправился в местное лесничество и срубил 16 кленов, 3 березы, дуб и 9 черемух. Материальный ущерб, который он нанес государству своими действиями, оценили в 279 254 рубля.



Ставропольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Также ему назначили испытательный срок на аналогичный период и обязали возместить ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил, сообщает Сова.инфо.