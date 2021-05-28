Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках

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Судьей Приволжского районного суда в отношении гражданина, являющегося участником судебного процесса, было вынесено постановление о принудительном приводе. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов с целью доставки мужчины на судебное заседание выехали по месту его проживания.

Увидев в окно, служебную машину судебных приставов мужчина попытался спрятаться в одной из дворовых построек. Замеченный судебными приставами по ОУПДС должник был предупрежден, что своими действиями он препятствует законной деятельности должностных лиц, а значит совершает административное правонарушение. Однако житель Приволжского района не сразу покинул свое убежище, а в надежде, что судебные приставы по ОУПДС уйдут, продолжил сидеть в дворовой постройке.

В результате в отношении него был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». Только после составления протокола житель Приволжского района вышел к судебным приставам по ОУПДС и был доставлен ими в суд, где должен был присутствовать в качестве участника процесса. Также мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа.