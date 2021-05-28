Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
В Самаре Дом промышленности оценили в 400 млн рублей
В Самаре Дом промышленности оценили в 400 млн рублей
В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России
В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России
После аномальной жары в Самаре восстанавливают цветники
После аномальной жары в Самаре восстанавливают цветники
В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова
В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках
Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках
Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году
Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках

28 мая 2021 10:05
97
Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках

Судьей Приволжского районного суда в отношении гражданина, являющегося участником судебного процесса, было вынесено постановление о принудительном приводе. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов с целью доставки мужчины на судебное заседание выехали по месту его проживания.

Увидев в окно, служебную машину судебных приставов мужчина попытался спрятаться в одной из дворовых построек. Замеченный судебными приставами по ОУПДС должник был предупрежден, что своими действиями он препятствует законной деятельности должностных лиц, а значит совершает административное правонарушение. Однако житель Приволжского района не сразу покинул свое убежище, а в надежде, что судебные приставы по ОУПДС уйдут, продолжил сидеть в дворовой постройке.

В результате в отношении него был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». Только после составления протокола житель Приволжского района вышел к судебным приставам по ОУПДС и был доставлен ими в суд, где должен был присутствовать в качестве участника процесса. Также мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа.

Теги: судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские приставы проведут горячую линию по коррупции
28 мая 2021, 09:31
Самарские приставы проведут горячую линию по коррупции
Она состоится 3 июня. Общество
81
У самарского алиментщика арестовали BMW
27 мая 2021, 10:25
У самарского алиментщика арестовали BMW
Нерадивый отец задолжал своим несовершеннолетним сыновьям свыше 119 тысяч рублей. Происшествия
285
В Самарской области пройдет горячая линия по алиментам
26 мая 2021, 12:28
В Самарской области пройдет горячая линия по алиментам
Ее проведут судебные приставы. Общество
337
В центре внимания
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
45
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
426
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
473
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
288
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
519
Весь список