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Житель Приволжского района отправится на обязательные работы за долг перед дочерью

27 декабря 2022 09:36
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Житель Приволжского района отправится на обязательные работы за долг перед дочерью

Житель Приволжского района Самарской области, задолжавший свыше 700 тысяч рублей, отправится на обязательные работы. За общественно полезным трудом у мужчины будет время переосмыслить свое отношение к исполнению отцовского долга.

На исполнении в отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с местного жителя. Согласно решению суда, на содержание своей дочери мужчина обязан выплачивать ¼ части всех видов заработка. Мужчина безответственно отнесся к выполнению родительского долга. Первое время он переводил незначительные суммы, но в последствии перестал оказывать помощь ребенку.

Несмотря на то, что должник был уведомлен о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, к оплате задолженности он так и не приступил. Вопреки ожиданиям мужчины долго скрываться от сотрудников органов принудительного исполнения не вышло. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил в отношении местного жителя административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Суд назначил мужчине, задолжавшему своему ребенку, наказание в виде 70 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.

Административная ответственность не освобождает должника от выплаты алиментов в дальнейшем. Судебный пристав-исполнитель в очередной раз предупредил мужчину, что неуплата алиментов может обернуться для него возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Теги: Судебные приставы

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