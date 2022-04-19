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Житель Приволжского района незаконно торговал алкоголем

19 апреля 2022 12:32
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Житель Приволжского района незаконно торговал алкоголем

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о незаконной реализации алкоголя в частном доме, расположенном в одном из сельских поселений.

В ходе проверки полученной информации в доме безработного местного жителя 1961 года рождения проведен осмотр, в ходе которого обнаружено и изъято более 64 литров прозрачной жидкости, пробки и пластиковые бутылки. 

Изъятое полицейскими направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и Роспотребнадзор, по результатам которого установлено, что мужчина незаконно торговал спиртосодержащей пищевой продукцией, изготовленной на основе этилового спирта.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении фигуранта возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Постановлением Мирового судьи судебного участка Приволжского района Самарской области правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Торговля алкоголем без лицензии является административным правонарушением. В настоящее время законодательством Российской Федерации значительно усилена административная ответственность за данное правонарушение.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: если вы стали свидетелем нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, необходимо сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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