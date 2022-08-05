Житель Приволжского района хранил взрывчатые вещества

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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно и денежного штрафа в размере 6000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району в ходе отработки информации о незаконном хранении взрывчатых веществ одним из местных жителей, в его доме, в присутствии понятых, под кроватью, были обнаружены и изъяты две металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета и одна – с сыпучим веществом черного цвета. Все изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что вещество серо-зеленого цвета является бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления, а вещество черного цвета является дымным порохом промышленного изготовления, используется в военном деле, народном хозяйстве, а также для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общий вес изъятого - 947 граммов.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что ранее работал егерем и применял порох для снаряжения патронов охотничьего ружья. После увольнения с бывшего места работы, оставшийся порох незаконно хранил у себя в доме.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно и денежного штрафа в размере 6000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают. Если у Вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые Вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.