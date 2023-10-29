Житель Похвистневского района перед тем, как отправиться в колонию, вновь пьяным сел за руль

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В начале октября текущего года в вечернее время на 5 км. автодороги «Похвистнево — Исаково» сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 11113, двигающийся по неровной траектории.

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя – местного жителя 1997 года рождения, явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. С помощью специального прибора госавтоинспекторы установили у задержанного наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,387 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекторы в отношении безработного задержанного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения собрали административный материал, предусмотренный ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.

В ходе производства по административному делу полицейские установили, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сельский житель, сдав водительское удостоверение, должен был на днях самостоятельно прибыть в колонию, однако, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно нарушил закон.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, выпив дома алкоголь, решил отправиться в сельский магазин, в пути понял, что с трудом управляет транспортным средством, но отказался от своих противоправных действий только когда его задержали полицейские.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.