Житель Похвистнева сломал и унес ёлку

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В конце прошлого года в сети Интернет сотрудники МО МВД России «Похвистневский» выявили видеозапись, на которой неизвестный ломает ель и уносит с собой. Вскоре правоохранители установили, что дерево росло около организации, расположенной на улице Революционной в городе Похвистнево.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, следуя по следам, оставленным предполагаемым злоумышленником, пришли к многоквартирному дому. В подъезде жилого здания полицейские обнаружили похищенное дерево.

Участковый-уполномоченный полиции опросил жильцов дома и вскоре установил, что к противоправному деянию причастен безработный ранее не судимый 21-летний местный житель. В ходе личной беседы подозреваемый признался в совершении кражи и рассказал, что в тот момент находился в состоянии опьянения. Ущерб от действий молодого человека составил 27 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.