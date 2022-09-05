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Житель Пестравского района совершил повторное самовольное подключение к газопроводу

5 сентября 2022 11:16
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Житель Пестравского района совершил повторное самовольное подключение к газопроводу

Сотрудниками полиции установлен и задержан злоумышленник, который в марте и мае текущего года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершил повторное самовольное подключение к газопроводу.


В ходе работы по заявлению представителя общества с ограниченной ответственностью о причинении материального ущерба, полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, установили, что житель села Тепловка, пренебрегая правилами безопасности, не имея права осуществлять газопотребление, с использованием непригодных подручных материалов, произвел самовольное подключение к газопроводу, путем установки в месте разрыва соединительного устройства резинового шланга, тем самым в течение месяца обеспечивал подачу газа к используемому в частном доме оборудованию.
Заявитель предоставил в отдел полиции документы, согласно которым, материальный ущерб Обществу составил около тысячи рублей.
Участковыми уполномоченными полиции установлено, что ранее не судимый 56-летний домовладелец неоднократно предупреждался об ответственности за противоправные действия. В июле 2021 года постановлением мирового судьи судебного участка №149 Красноармейского судебного района Самарской области мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ, за совершение самовольного подключения к газопроводу и выплатил штраф в размере 10 000 рублей. Однако на путь исправления не встал и, заведомо осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, совершил повторное самовольное несанкционированное подключение к газопроводу.


Красноармейский районный суд Самарской области доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор вступил в законную силу.

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