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Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу

24 апреля 2021 12:13
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Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу

Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его отцу, сообщило областное управление СК РФ.

"Установлено, что в ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого. В результате своих преступных действий мужчина неправомерно без цели хищения завладел автомашиной скорой помощи… В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержанный подозревается по статье УК РФ "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до семи лет заключения, сообщает РИА Новости.

По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, добавили в СК.

Теги: скорая помощь уголовное дело угон

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