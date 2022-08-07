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Житель Октябрьска оставил пенсионерку без гаража с помощью кувалды

7 августа 2022 10:53
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Житель Октябрьска оставил пенсионерку без гаража с помощью кувалды

Обвиняемый выломал кувалдой металлические балки, на которых держалась крыша гаража, принадлежавшего местной жительницы.

В мае текущего года в дежурную часть ОП №33 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы города Октябрьск 1950 года рождения. Женщина сообщила, что у нее пропали 4 металлические балки длинной 6 метров, на которых держалась крыша гаража. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 27 000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев. Потерпевшая в ходе опроса пояснила, что не часто пользовалась гаражом. В гараже имелся погреб, где она хранила заготовки на зиму. В очередной раз, придя проверить свои запасы, женщина обнаружила, что у принадлежащего ей строения отсутствует крыша и она обратилась в полицию за помощью.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили владельцев ближайших гаражей, жителей соседних домов и работников торговых организаций, расположенных неподалеку от места происшествия. Сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного имущества и в одном из пунктов приема металла обнаружили приёмосдаточный акт на элементы металлоконстукций в количестве 4х штук. Со слов работника металлоприемки данные металлические изделия привез житель города Октябрьск 1978 года рождения.

Полицейские установили личность и места возможного нахождения 44-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса он пояснил, что гараж присмотрел в малолюдном месте, незадолго до совершения преступления. Мужчина решил, что самостоятельно крышу строения разобрать он не сможет и для этого пригласил своего знакомого, которого не стал посвящать в детали происходящего. После того, как при помощи кувалды металлоконструкции были выломаны, он нанял автомобиль «Камаз» с манипулятором и, не ставя в известность водителя о противоправности своих действий, отвез указанный лом в пункт приема металла.
 Расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: при обнаружении попыток завладения чужим имуществом обращайтесь в полицию по телефону 102, телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22.

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