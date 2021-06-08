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Житель Октябрьска мошенничал при получении пособия по безработице

8 июня 2021 10:36
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Житель Октябрьска мошенничал при получении пособия по безработице

В Октябрьске 37-летний  местный житель обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей работы, мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о факте трудоустройства в органы службы занятости, а в случае выявления факта получения пособия по безработице обманным путем - выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного.

В ходе проверки, сотрудниками Центра занятости населения выяснилось, что мужчина, находясь в статусе безработного, заключил договор на трудоустройство и получал в течение четырех месяцев зарплату и одновременно пособие по безработице.

В настоящее время мужчина снят с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы. В отношении него отделом дознания ОП  №33 (г. Октябрьск)  МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: безработица мошенник пособие

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