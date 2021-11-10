Житель Новокуйбышевска заплатил 50 тысяч за удар ножом

Я нашел ошибку
Главные новости:
На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования
На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
в Самаре на улице Осипенко вновь загорелся заброшенный дом
В Самаре на улице Осипенко вновь загорелся заброшенный дом
Большинство самарцев не сократили посещение людных мест во время локдауна
Большинство самарцев не сократили посещение людных мест во время локдауна
С начала 2021 года в Самарском регионе произошло 13 ДТП с самокатами
С начала 2021 года в Самарском регионе произошло 13 ДТП с самокатами
Порядка 40% россиян тратят более 30 тысяч рублей в месяц на основные нужды
Порядка 40% россиян тратят более 30 тысяч рублей в месяц на основные нужды
В Совфеде не считают обязательную вакцинацию от COVID нарушением конституционных прав
В Совфеде не считают обязательную вакцинацию от COVID нарушением конституционных прав
В Самаре в День сотрудника органов внутренних дел возложили цветы к вечному огню Мемориального комплекса памяти погибших сотрудников
В Самаре в День сотрудника органов внутренних дел возложили цветы к вечному огню Мемориального комплекса памяти погибших сотрудников
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-0.11
EUR 82.65
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Новокуйбышевска заплатил 50 тысяч за удар ножом

10 ноября 2021 11:25
138
Житель Новокуйбышевска заплатил 50 тысяч за удар ножом

В Самарской области судебные приставы помогли потерпевшему получить компенсацию морального вреда за полученный удар ножом. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.

Празднование дня рождения жительницы г. Новокуйбышевска закончилось возбуждением уголовного дела. Один из гостей на почве личной неприязни ударил другого ножом в грудь, в связи с чем нанес тому тяжкий вред здоровью. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов
г. Новокуйбышевска.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако добровольно мужчина задолженность не погашал. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 3,5 тысяч рублей. Также сотрудником отделения было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер должник полностью оплатил долг в 50 тысяч рублей.

    Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарца оштрафовали за коррупцию
09 ноября 2021, 13:27
Самарца оштрафовали за коррупцию
Мужчине было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей.  Происшествия
352
В Самарской области установили более 200 лиц, находящихся в розыске
08 ноября 2021, 09:41
В Самарской области установили более 200 лиц, находящихся в розыске
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 51 здании суда. Происшествия
463
Слишком близкое расположение постройки не устроило соседку и она обратилась в суд. 
05 ноября 2021, 09:31
Владелицу земельного участка в Красноглинском районе обязали перенести вольер для своих собак дальше от забора
Слишком близкое расположение постройки не устроило соседку и она обратилась в суд.  Закон
1581
В центре внимания
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
153
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
539
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
517
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
468
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
609
Весь список