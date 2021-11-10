Житель Новокуйбышевска заплатил 50 тысяч за удар ножом

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В Самарской области судебные приставы помогли потерпевшему получить компенсацию морального вреда за полученный удар ножом. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.

Празднование дня рождения жительницы г. Новокуйбышевска закончилось возбуждением уголовного дела. Один из гостей на почве личной неприязни ударил другого ножом в грудь, в связи с чем нанес тому тяжкий вред здоровью. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов

г. Новокуйбышевска.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако добровольно мужчина задолженность не погашал. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 3,5 тысяч рублей. Также сотрудником отделения было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер должник полностью оплатил долг в 50 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.