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Житель Кошкинского района самовольно подключился к газопроводу

9 августа 2023 09:24
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Жителю Кошкинского района самовольно подключился к газопроводу

Сотрудниками полиции установлен и задержан злоумышленник, который зимой текущего года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершил повторное самовольное подключение к газопроводу.

Сельский житель, пренебрегая правилами безопасности, не имея права осуществлять газопотребление, с использованием непригодных подручных материалов, произвел самовольное подключение к газопроводу, путем установки в месте разрыва соединительного устройства резинового шланга, тем самым обеспечивал подачу газа к используемому в частном доме оборудованию.
Заявитель предоставил в отдел полиции документы, согласно которым Обществу причинен материальный ущерб. Участковыми уполномоченными полиции установлено, что ранее не судимый домовладелец неоднократно предупреждался об ответственности за противоправные действия. Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения за совершение самовольного подключения к газопроводу и выплатил штраф в размере 10 000 рублей. Однако на путь исправления не встал, штраф не оплатил и, заведомо осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, совершил повторное самовольное несанкционированное подключение к газопроводу.
Уголовное дело расследовано и с обвинительным актом и направлено в суд.

Кошкинский районный суд Самарской области доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Приговор вступил в законную силу.


Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить трагедию. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию любым из указанных способов: лично в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части или 102, через сервис приема обращений на официальном сайте 63.мвд.рф.

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