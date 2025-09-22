Я нашел ошибку
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа

22 сентября 2025 10:27
47
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа

В апреле текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» за помощью обратился местный житель 1989 года рождения. Мужчина сообщил, что подозревает сожителя соседки в краже своих денежных средств, вещей и продуктов, общей стоимостью около 4400 рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил, что распивал спиртные напитки в компании соседей. Во время застолья между ними произошел конфликт, который продолжился на улице. Поняв, что общие темы для разговора исчерпаны, сельский житель ушел к себе домой – в соседний подъезд дома. Спустя некоторое время сожитель соседки принес ему его дорожную сумку, которую он обронил во время конфликта.

Утром, просматривая содержимое сумки, мужчина не обнаружил продуктов, табачных изделий, денежных средств и некоторых вещей – средств личной гигиены. Предположив, что их мог забрать сосед, попытался самостоятельно разрешить ситуацию, но встретил непонимание и агрессию от участников вечернего застолья. Поняв, что самостоятельно он не сможет вернуть вещи, обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выехали по указанному потерпевшим адресу, установили и опросили всех участников конфликтной ситуации, изъяли похищенные вещи.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, ранее не судимый сожитель соседки потерпевшего признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что он официально не работает, живет за счет временных заработков, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому совершил кражу. Во время предварительного расследования подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшему.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Клявлинский районный суд доказательства собранные сотрудниками полиции признал достаточными для назначения обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Приговор вступил в законную силу.

