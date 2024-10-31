Житель Клявлинского района ответит за разбитый телефон своей девушки

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В октябре текущего года в дежурную часть полиции за помощью обратилась 22-летняя жительница Клявлинского района, которая сообщила, что сожитель во время бытового конфликта разбил принадлежащий ей смартфон, причинив ущерб на сумму около 12 тысяч рублей.

Сотрудники следственно - оперативной группы прибыв по указанному в сообщении адресу, убедились, что здоровью и жизни женщины ничего не угрожает, осмотрели место происшествия, опросили местных жителей и злоумышленника, изучили представленные заявителем документы о покупке в сентябре 2024 года телефона, изъяли с земли разбитый аппарат.

Вотношении ранее не судимого местного жителя 1996 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый принес извинения и возместил ущерб заявителю в полном размере, но девушка не желает с ним примириться, и полицейские готовят дело к передаче в суд.