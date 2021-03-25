Житель Хворостянского района выпрыгнул в окно, прячась от судебных приставов

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Побег от сотрудников Службы не увенчался успехом и теперь мужчину ждет административное наказание.

В отношении жителя области в отделении судебных приставов Хворостянского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство об обязании его отбыть наказание в виде 120 часов обязательных работ. Добровольно мужчина к отработкам не приступал. На прием к судебному приставу не являлся.

Сотрудником отделения судебных приставов Хворостянского района Самарской области вынесено постановление о принудительном приводе должника. Прибыв на место, судебные приставы по ОУПДС столкнулись с тем, что мужчина, категорически не отказывается ехать в отделение. Должнику разъяснили, что отказ от прибытия в отделение судебных приставов по постановлению о принудительном приводе, расценивается как препятствие законной деятельности должностного лица, а это является административным правонарушением.

Несмотря на то, что мужчине были даны разъяснения, он всё же решил, что встреча с судебным приставом не входит в его планы и попытался сбежать, выпрыгнув в окно спальни, однако был задержан судебным приставом по ОУПДС. За оказание воспрепятствования законной деятельности должностных лиц в отношении жителя Хворостянского района составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа. Теперь должнику придется погасить не только отработать 120 часов, но и погасить штраф.

Узнать о своих долгах, а также оплатить их, можно посредством «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssp.gov.ru.