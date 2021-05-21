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Житель Хворостянского района пытался избежать встречи с приставами, убегая огородами

21 мая 2021 10:22
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Житель Хворостянского района пытался избежать встречи с приставами, убегая огородами

В отношении жителя области в отделении судебных приставов Хворостянского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство об обязании его отбыть наказание в виде 120 часов обязательных работ. Административное наказание мужчине было назначено за то, что ранее выписанный ему штраф, житель районного центра наотрез отказывался оплачивать. Обязательные работы мужчина не хотел отрабатывать не меньше, чем платить штраф.  В результате сотрудником отделения судебных приставов Хворостянского района Самарской области было вынесено постановление о принудительном приводе должника. 

Прибыв на место, судебные приставы по ОУПДС постучали в окно должника. Мужчина, находящийся тем временем на приусадебном участке, услышав стук, решил проверить, кто пришел. Заметив сотрудников Службы, должник начал убегать. Однако судебный пристав по ОУПДС мужчину догнал и доставил в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа. Теперь должнику придется не только отработать 120 часов, но и погасить 2 административных штрафа, полученный в результате неудачного побега и тот, что стал причиной назначения обязательных работ.

Теги: судебные приставы

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