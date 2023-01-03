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Житель Елховского района незаконно зарегистрировал мигрантов

3 января 2023 13:01
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Житель Елховского района незаконно зарегистрировал мигрантов

Сотрудники отдела полиции по Елховскому району пресекли факты фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении и фиктивной постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации.

В ходе дознания сотрудниками полиции установлено, что ранее не судимый местный житель 1989 года рождения подал в миграционный пункт, для последующей регистрации, договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в селе Аврали Самарской области и бланки уведомления установленного законодательством Российской Федерации образца о прибытии  семи иностранных граждан. При этом злоумышленник достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии.

При подаче документов на регистрацию молодой человек неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался.

Отделом дознания ОМВД России по Елховскому району злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», ст. 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке. Подсудимый в судебном заседании вину признал, раскаялся и пояснил, что за свои «услуги» получил 12 тысяч рублей.

Мировой судья постановил признать молодого человека, отца трех малолетних детей, виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, суд взыскал с местного жителя сумму неосновательного обогащения в размере 12 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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