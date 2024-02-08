Житель Чапаевска украл 65 метров телефонного кабеля

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Житель Чапаевска вечером украл 65 метров телефонного кабеля и муфту. Организация обратилась в полицию. Правоохранители установили злоумышленника. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 21 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Было установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на деньги.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения материального ущерба.