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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Чапаевска украл 65 метров телефонного кабеля

8 февраля 2024 11:55
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Житель Чапаевска украл 65 метров телефонного кабеля

Житель Чапаевска вечером украл 65 метров телефонного кабеля и муфту. Организация обратилась в полицию. Правоохранители установили злоумышленника. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 21 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Было установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на деньги.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения материального ущерба.

Теги: Судебные приставы

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