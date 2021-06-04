Житель Чапаевска изготовил из приклада и отрезка трубы самодельное ружьё

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За истекший период 2021 года гражданами сдано 156 взрывных устройств, пять единиц оружия, 1 200 грамм взрывчатых веществ, 4702 патрона. Сумма вознаграждения составила 1 047 380 рублей.

Полицейские напоминают, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. Так, сотрудникам Уголовного розыска Отдела МВД России по г. Чапаевску поступила оперативная информация о том, что у 32-летнего местного жителя может храниться порох и самодельное оружие.

В ходе обыска, в присутствии понятых, в жилище подозреваемого полицейские обнаружили предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, и металлическую банку с веществом, похожим на порох.

Хозяин жилплощади пояснил, что в 2019 году он нашел на улице металлическую банку, в которой находился порох и приклад. Через некоторое время с помощью обрезка трубы, он изготовил оружие.

Полицейские изъяли находку и направили на экспертизу. Установлено, что представленный предмет является огнестрельным оружием, а именно самодельным, дульнозарядным оружием, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия. Вещество, находящееся в металлической банке, является бездымным порохом, массой более 50 грамм.

По данному факту Отделом дознания ОМВД России по г. Чапаевску в отношении подозреваемого - ранее неоднократно судимого за незаконный оборот оружия, возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Следствие продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайший ОВД.