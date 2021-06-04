Житель Чапаевска изготовил из приклада и отрезка трубы самодельное ружьё

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка.
ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве
Программой празднования в этом году заявлен концерт национальных коллективов художественной самодеятельности.
В Самаре состоится чувашский национальный праздник «Акатуй»
Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
О процедуре подачи документов в электронном виде рассказали сегодня, 4 июня, родительской общественности.
В школе № 26 на 5-ой просеке стартует электронная запись
Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.
ПМЭФ-21: Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве
В течение месяца самарцы «серебряного возраста» на свежем воздухе смогут укрепить свое здоровье и физическую форму.
Самарских пенсионеров бесплатно обучат китайской гимнастике
Сейчас там идут демонтажные работы.
Во взрослой поликлинике Борской ЦРБ в этом году проведут капитальный ремонт
В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет 17,5 тысячи тонн.
В районе I очереди самарской набережной начались работы по завозу песка
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Чапаевска изготовил из приклада и отрезка трубы самодельное ружьё

4 июня 2021 12:21
145
Житель Чапаевска изготовил из приклада и отрезка трубы самодельное ружьё

За истекший период 2021 года гражданами сдано 156 взрывных устройств, пять единиц оружия, 1 200 грамм взрывчатых веществ, 4702 патрона. Сумма вознаграждения составила 1 047 380 рублей.

Полицейские напоминают, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. Так, сотрудникам Уголовного розыска Отдела МВД России по г. Чапаевску поступила оперативная информация о том, что у 32-летнего местного жителя может храниться порох и самодельное оружие.

В ходе обыска, в присутствии понятых, в жилище подозреваемого полицейские обнаружили предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, и металлическую банку с веществом, похожим на порох.

Хозяин жилплощади пояснил, что в 2019 году он нашел на улице металлическую банку, в которой находился порох и приклад. Через некоторое время с помощью обрезка трубы, он изготовил оружие.

Полицейские изъяли находку и направили на экспертизу. Установлено, что представленный предмет является огнестрельным оружием, а именно самодельным, дульнозарядным оружием, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия. Вещество, находящееся в металлической банке, является бездымным порохом, массой более 50 грамм.

По данному факту Отделом дознания ОМВД России по г. Чапаевску в отношении подозреваемого - ранее неоднократно судимого за незаконный оборот оружия, возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Следствие продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайший ОВД.

Теги: изготовление оружия хранение оружия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
110
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
151
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
148
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
294
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
4 июня 2021  10:09
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
184
Весь список