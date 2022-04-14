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Житель Большой Черниговки угнал машину и застрял на ней в сугробе

14 апреля 2022 11:03
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Житель Большой Черниговки угнал машину и застрял на ней в сугробе

В ходе патрулирования на одной из улиц села Большая Черниговка сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Большечерниговскому району был замечен автомобиль «Ваз 21115», который застрял в сугробе. Сотрудники Госавтоинспекции решили помочь водителю, однако молодой человек при виде полицейских заметно занервничал, в связи с чем инспекторы ДПС приняли решение проверить его документы.

В ходе проверки выяснилось, что 20-летний местный житель не имеет прав управления транспортными средствами, документов на сам автомобиль у него тоже не оказалось. Полицейские отстранили молодого человека от управления автомобилем и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Во время дальнейшей работы было установлено, что машина принадлежит родственнику задержанного к которому он зашел в гости, но тот находился на работе. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что рядом с домом была припаркована легковушка, а на столе лежали ключи от нее, и молодой человек решил прокатиться, пока никто не видит.

На одной из улиц, не справившись с управлением, он въехал в сугроб и застрял. Вытащить автомобиль сам не смог, и даже позвонил в такси, что бы ему помогли. Таксист в помощи отказал, и в этот момент его заметили инспекторы ДПС. Уже после задержания подозреваемого владелец автомобиля заявил в полицию об угоне.

Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении ранее не судимого нарушителя возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Теги: Уголовное дело

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