Житель Безенчукского района задолжал 56 тысяч рублей налогов

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Житель Безенчукского района Самарской области оплатил долг по налогам в размере 56 тысяч рублей после того, как судебный пристав запретил мужчине выезд из страны.

На исполнении в отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности в пользу налоговых органов.

В связи с тем, что мужчина проигнорировал сроки для добровольного исполнения требований исполнительных документов, сотрудник Службы вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. Спустя короткое время долг в размере 56 тысяч рублей был погашен. Судебный пристав отменил ограничительные меры, после чего окончил исполнительное производство.