Житель Безенчукского района задолжал 1 миллион рублей своим детям

134

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении жителя районного центра на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Сотрудник Службы неоднократно беседовал с должником, предпринимал попытки образумить отца, чтобы он начал помогать своим детям. Однако это не повлияло на сознательность гражданина.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о временном ограничении на пользование им специальным правом. Также мужчину предупредили, что за неисполнение родительских обязательств он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Вынесенные ограничения, а также вероятность привлечения к уголовной ответственности, которая негативно скажется на биографии мужчины, побудила алиментщика погасить долг в размере 1 миллиона рублей. После этого все ограничения с мужчины были сняты.

Главное управление ФССП России по Самарской области призывает граждан своевременно оплачивать алиментные платежи, ведь дети не становятся чужими после развода.