Я нашел ошибку
Главные новости:
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Безенчукского района задолжал 1 миллион рублей своим детям

7 августа 2023 15:50
134
Житель Безенчукского района задолжал 1 миллион рублей своим детям

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении жителя районного центра на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Сотрудник Службы неоднократно беседовал с должником, предпринимал попытки образумить отца, чтобы он начал помогать своим детям. Однако это не повлияло на сознательность гражданина.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о временном ограничении на пользование им специальным правом. Также мужчину предупредили, что за неисполнение родительских обязательств он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Вынесенные ограничения, а также вероятность привлечения к уголовной ответственности, которая негативно скажется на биографии мужчины, побудила алиментщика погасить долг в размере 1 миллиона рублей. После этого все ограничения с мужчины были сняты.

Главное управление ФССП России по Самарской области призывает граждан своевременно оплачивать алиментные платежи, ведь дети не становятся чужими после развода.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы г. Чапаевска помогли вернуть автомобиль самарчанке
04 августа 2023, 17:06
Судебные приставы Чапаевска помогли вернуть автомобиль самарчанке
Мужчина передал автомобиль экс-супруге. Происшествия
650
Судебные приставы Самары конфисковали две пилы у мужчины, уничтожившего зеленые насаждения
04 августа 2023, 11:52
Судебные приставы Самары конфисковали две пилы у мужчины, уничтожившего зеленые насаждения
От рук нарушителя пострадали десятки деревьев. Происшествия
475
Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
03 августа 2023, 11:37
Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
Так он поступил после вмешательства судебных приставов. Происшествия
430
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
91
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
142
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
420
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
613
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
963
Весь список