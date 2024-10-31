Житель Безенчукского района присвоил кошелек, забытый на прилавке

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница 1953 г.р., сообщившая о пропаже денежных средств в размере 3000 тысяч рублей, находившихся в кошельке, который, предположительно забыла, совершая покупки в одном из местных магазинов.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, осмотрели место происшествия, установили и опросили сотрудников торговой точки, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент хищения.

В течение следующих суток сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение злоумышленника, которым оказался местный житель 2002 года рождения.

Оперативники выехали по адресу его проживания, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что увидев на прилавке магазина кошелек, забрал его себе, не успев потратить находящиеся в нем деньги.

Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району в отношении ранее несудимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Мужчина вернул потерпевшей похищенное в полном объеме.