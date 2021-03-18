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Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь

18 марта 2021 12:42
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Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь

Депутаты проконтролируют процесс переселения людей и ещё раз обратят внимание федеральных властей на ситуацию с аварийным жильём, сложившуюся в губернии.

Самарской области нужна более ощутимая федеральная поддержка, чтобы решить проблему с расселением ветхих и аварийных домов. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в губернской думе Александр Живайкин, комментируя инцидент в Самаре, где обрушилась стена жилого здания, построенного более века назад. 

«Отмечу, что в июле 2020 года этот дом был признан аварийным, жильцам предложили переехать в маневренный фонд — но все они отказались. Мы, как депутаты губернской думы, держим ситуацию на контроле, в областном бюджете ежегодно предусматриваем средства на расселение ветхих и аварийных домов. Это напрямую касается жизни и здоровья людей», — подчеркнул Александр Живайкин.  

По его словам, в регионе действуют программы, направленные на решение этой проблемы. В этом году по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областном бюджете учли дополнительно 1,5 миллиарда рублей на переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

На случившееся также немедленно отреагировал депутат Государственной Думы от Самарской области, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн. Он заявил о готовности оказать любое содействие жильцам обрушившегося дома и рассказал о том, как на федеральном уровне решается проблема с аварийным жильём в регионе.

«Это старый центр Самары, дом был признан аварийным летом 2020 года. Самое главное сейчас — как можно быстрее предоставить людям крышу над головой. Пока — в маневренном фонде. Дальше — город будет решать с их переселением. Ситуация с аварийным фондом в Самаре очень тяжелая. Требуется расселить не менее 100 тысяч квадратных метров. Накануне произошедшего я встречался с главой Фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным, попросил его досрочно выделить Самарской области средства по программе переселения из аварийного фонда, запланированные до 2023 года. Людям тяжело ждать столько времени, тем более что регион выполняет все показатели», — сказал Александр Хинштейн.

Он добавил, что речь идет о дополнительных 5,57 миллиардах рублей. Это позволит переселить 24,2 тысячи человек в разных населённых пунктах области.

Напомним, стена жилого дома 1909 года постройки обрушилась в Самаре утром в четверг, 18 марта. В здании зарегистрировано 13 человека, никто из них не пострадал.

На место обрушения оперативно прибыла глава Самары Елена Лапушкина. Она оценила обстановку и распорядилась развернуть пункт временного размещения для жильцов.

Фото: горадминистрация

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