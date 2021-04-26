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В воскресенье, 25 апреля, Жигулевская ГЭС нарастила сброс паводковых вод. Волга под Тольятти не только стала похожа на море из-за бьющихся волн, но и своим гребнем прихватила припаркованные рядом машины.

20 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину. Сначала активировали три шлюза, постепенно их число и пропуск воды увеличивается. Пик сбросов воды придется на начало мая. С 3 мая слив начнут постепенно снижать, процесс продлится до 10 мая, пишет ГТРК Самара.

«Жигулевская ГЭС встречает половодье 2021 года в штатном режиме. В работе находятся 18 гидроагрегатов станции. Специалисты ГЭС ведут круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки.», – отметили в руководстве Жигулевской ГЭС.

Фото: zhiges.rushydro.ru / vk.com/overstory163