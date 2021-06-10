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Женщина чуть не убила мужчину-коллегу по вечеринке в Самаре

10 июня 2021 13:03
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Женщина чуть не убила мужчину-коллегу по вечеринке в Самаре

Прокуратурой Промышленного района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки,  обвиняемой в покушении на убийство.

По версии следствия, в феврале 2021 года в вечернее время в комнате общежития женщина в компании четырех знакомых распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого она нанесла ему кухонным ножом не менее одного удара в область сердца.

Благодаря тому, что потерпевший смог покинуть место происшествия, ему была своевременно и квалифицированно оказана медицинская помощь, сохранившая  жизнь.   

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары, сообщает облпрокуратура.

Теги: криминал покушение попытка убийства

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