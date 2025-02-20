Я нашел ошибку
Главные новости:
Как понять другого, если мы не всегда можем понять самого себя, свои желания и приоритеты?
СОУНБ: психологи Самары расскажут о том, как выстраивать коммуникацию с другими людьми и с самим собой
Всего по итогам очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 7 персональных дел, с подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.
В администрации Октябрьского района Самары состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних
Продолжается прокладка кабелей для силового электрооборудования и внутреннего освещения.
В Самаре продолжается капремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждения.
В регионе по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -9, -11°С.
21 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Тольятти состоялся VII межрегиональный форум по недвижимости.
Спикеры самарского Росреестра выступили на форуме в Тольятти
Для оказания экстренной помощи: в больнице им. Н.А. Семашко возведут приемно-диагностическое отделение.
Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана

20 февраля 2025 14:02
113
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 21.02.2025 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
172
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
175
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
445
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
494
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
502
Весь список