Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Отрадного

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По версии следствия обвиняемый, действуя вопреки интересам службы, утвердил ряд постановлений, которыми распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу одной из организаций города, тем самым создав дискриминационные условия для осуществления деятельности обществом с ограниченной ответственностью на товарном рынке теплоснабжения в границах тепловых сетей городского округа Отрадный.

Согласно утвержденным нормативно-правовым актам, тепловая нагрузка подключенных абонентов была уменьшена за счет перевода жилых домов и объектов социальной сферы на отопление конкурирующей организацией. При этом представители общества с ограниченной ответственностью, чьи интересы пострадали, неоднократно обращались в администрацию с заявлением о невозможности производить тепловую энергию только для промышленных потребителей в связи с техническими особенностями котельной. Данное заявление было оставлено без рассмотрения.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области неоднократно выдавались предупреждения в адрес главы города о необходимости прекращения указанных действий, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области администрации городского округа Отрадный отказано в удовлетворении требования о признании недействительным вышеуказанного предупреждения. Однако, каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов организации предпринято не было.

Ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью указанными противоправными действиями обвиняемого, согласно заключению экспертизы, оценивается более чем в 42 миллиона рублей. Судом по ходатайству следователя обвиняемый был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период следствия.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.