Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны 7 участников инцидента, которые доставлены в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

16 октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самара поступило сообщение о драке на территории парка «Победы» г. Самара. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны семь участников инцидента, которые доставлены в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

Полицейские продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия, устанавливать обстоятельства произошедшего.