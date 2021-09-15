Задержали хулигана, стрелявшего в центре Самары

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Ночью 11 сентября 2021 года в полицию поступила информация о том, что в историческом центре Самаре неизвестное лицо произвело несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили и опросили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

14 сентября 2021 года сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили и задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения.

При обыске у задержанного изъят предмет, из которого возможно производились выстрелы. Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: «Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель «ВПО-925»)» направлено для проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.