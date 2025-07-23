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Забор раздора: две жительницы Самарской области не могли поделить участок

23 июля 2025 10:34
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Забор раздора: две жительницы Самарской области не могли поделить участок

Две жительницы Самарской области получили в наследство смежные земельные участки, граница между которыми была обозначена проволокой. Одна из собственниц решила разделить землю полноценным забором, но при его установке захватила часть соседской территории. Владелица захваченных метров высказала соседке свое недовольство, но та перемещать ограждение не стала. В итоге спор пришлось решать в суде.
Суд удовлетворил исковые требования владелицы соседнего участка и обязал женщину перенести забор в положенное место. Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должницу с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного освобождения чужого земельного участка от ограждения. Однако женщина неправомерно занимаемую площадь не освободила. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора.
Столкнувшись с дополнительными затратами, должница решила исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место.
Неправомерно занимаемый земельный участок был освобожден.

Теги: Судебные приставы

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