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За выходные в Самарской области задержали 52 пьяных водителя

29 августа 2022 10:42
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За выходные в Самарской области задержали 52 пьяных водителя

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три дня, с 26 по 28 августа 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе  управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 4 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 436 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 3 жителя Самарской области не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 79 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 124 правонарушения со стороны пешеходов и 69 – со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, более 374 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Теги: БДД

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