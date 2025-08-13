Я нашел ошибку
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
За ущерб острову Поджабный хотят взыскать 400 000 рублей

13 августа 2025 10:37
За ущерб острову Поджабный хотят взыскать 400 000 рублей

Природоохранная прокуратура и Росрыболовство требуют с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, а также еще с ряда лиц и компаний возместить ущерб экологии на 400 тысяч рублей.

Иск поступил в Самарский областной суд, заседание назначено на август, - сообщает издание "Коммерсант".  

Конфликт разгорелся вокруг острова Поджабный в Саратовском водохранилище. По данным следствия, Ефанов и другие ответчики (включая экс-главу Жигулевска Александра Курылина) незаконно засыпали песком 15 тыс. кв.м прибрежной зоны, нарушив экосистему водоема. Участки формально предназначались для садоводства.

Поджабный остров — это живописный уголок, расположенный на Волге, в юго-восточной части Самарской Луки, напротив города Самары. Остров разделён протоками на несколько частей и насчитывает 12 озёр. Поджабный остров славится своими грибами и рыбалкой. Это одно из любимых мест отдыха жителей областной столицы, тем более, что на острове есть пристань Проран. 

Судью Ефанова, в адрес которого подан иск, в 2023 году его отстранили с поста главы кассационного суда после проверки инициированной Александром Хинштейном.

Ранее из незаконного владения частной компании были изъяты 40 га земли на острове, пишет ГТРК-Самара.

