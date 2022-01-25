За три дня в Самарской области на пожаре один человек погиб, один пострадал

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За период с 21 по 24 января 2022 года противопожарные подразделения привлекались на тушение 32 пожаров, 24 из которых произошло в жилом секторе. Основное количество пожаров пришлось на территорию области. Двум пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Пострадал 1 человек, эвакуирован 1 человек. К сожалению, 1 человек погиб.

Сообщение о пожаре в с. Узюково, на ул. Куйбышева, 56 Ставропольского района поступило 23 января в 04.00.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 72 кв.м. В 05.50 пожар был ликвидирован. Для его ликвидации привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1947 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

22 января в 14.29 поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Жилина, 36 в Центральном районе г. Тольятти. На месте вызова горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1 БИС». Для его ликвидации привлекались 6 единиц техники, 24 человека личного состава. В 14.52 пожар был потушен. К сожалению, пострадал мужчина 1961 г.р.

Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует гражданам соблюдать требования пожарной безопасности в жилье, на придомовых территориях и в банях, а также с особым вниманием относиться к правилам эксплуатации газового оборудования.