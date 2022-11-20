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За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов

20 ноября 2022 13:02
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За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов

19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Шигонском районе г. Самарской области. В 20:28 водитель 1996 г.р., (за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 10 раз), управляя автомашиной «Volkswagen» двигался по ул. Советская с. Шигоны со стороны г. Сызрань в направлении с. Тайдаково, в районе дома 162 по ул. Советская с. Шигоны совершил наезд на пешехода 1994 г.р., который двигался по правому краю проезжей части по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

В Волжском районе в 22:25 на автомобильной дороги «Самара-Большая Черниговка» водитель 1977 г.р., управляя большегрузом «Renault Premium», допустил наезд на пешехода 1992 г.р., который находился на проезжей части возле открытой левой задней двери стоящего автомобиля «Toyota Camry». Пешеход госпитализирован с места ДТП.

Теги: ДТП

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