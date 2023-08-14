За сутки в Самарской области два пьяных водителя первернули машины

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13 августа 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:40 час. в Сергиевском районе. Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Лада 212140, двигаясь по автодороге Урал-Воротнее-Красные Дубки, со стороны с. Воротнее в направлении с. Красные дубки, на 20 км+270 метров, не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель транспортного средства, у которого выявлены признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в 16:52 час. на автодороге «Клявлино-Похвистнево». Водитель 1998 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны ст. Клявлино в направлении г. Похвистнево допустил нарушение расположения транспортного средства на проезжей части, при начале обгона не убедился в том, что полоса по которой он передвигается, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст помех другим участникам дорожного движения, при торможении и перестроении на свою полосу движения совершил столкновение с впереди двигающемся автомобилем марки Renault Duster, под управлением женщины-водителя 1964 года рождения. После столкновения автомобиль Chevrolet Lacetti допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водители транспортных средств доставлены в медицинское учреждение.