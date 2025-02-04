За прошедшую неделю подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 60 пожаров

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За период со 27 января по 4 февраля на территории Самарской области произошло 60 техногенных пожаров, на которых погибли 3 человека.

29 января поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье Приволжского района. На месте вызова горел частный дом на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1982 года рождения.

Огонь ликвидировали 6 специалистов с привлечением 3 единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

1 февраля в селе Печерское Сызранского района горел частный дом на площади 100 квадратных метров.

В результате пожара погибли 2 мужчин 1974 и 1984 года рождения.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

За указанный период для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 41 раз.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Инспекторами Центра ГИМС продолжается профилактическая работа и информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.

Не перегружайте электросеть;

установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;

не курите в постели, особенно в уставшем состоянии, и в алкогольном опьянении;

используйте исправное электрооборудование;

приобретите огнетушитель;

установите в жилье пожарный извещатель.

В случае пожара звоните «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.