За прошедшую неделю подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 60 пожаров

За период со 27 января по 4 февраля на территории Самарской области произошло 60 техногенных пожаров, на которых погибли 3 человека.
29 января поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье Приволжского района. На месте вызова горел частный дом на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1982 года рождения.
Огонь ликвидировали 6 специалистов с привлечением 3 единиц техники.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
1 февраля в селе Печерское Сызранского района горел частный дом на площади 100 квадратных метров.
В результате пожара погибли 2 мужчин 1974 и 1984 года рождения.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
За указанный период для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 41 раз.
Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Инспекторами Центра ГИМС продолжается профилактическая работа и информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период.
Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.
Не перегружайте электросеть;
установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;
не курите в постели, особенно в уставшем состоянии, и в алкогольном опьянении;
используйте исправное электрооборудование;
приобретите огнетушитель;
установите в жилье пожарный извещатель.
В случае пожара звоните «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.