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За полгода в самарские суды пытались пронести почти 16 тысяч запрещенных предметов

11 июля 2022 09:42
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За полгода в самарские суды пытались пронести почти 16 тысяч запрещенных предметов

Судебные приставы по ОУПДС Самарской области за 6 месяцев 2022 года предотвратили пронос почти 16 тысяч запрещенных предметов и выявили 144 гражданина, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 51 здании суда. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия. С начала 2022 года судебные приставы по ОУПДС за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» привлекли к административной ответственности 330 граждан. 

В должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. Так в отношении граждан, препятствующих законной деятельности сотрудников Службы по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» составлено 470 административных протоколов. 

Также судебными приставами по ОУПДС оказывается содействие органам дознания, следствия и суда. В результате работы сотрудников Службы первое полугодие 2022 года установлено место нахождения 144 лица, находящихся в розыске.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.

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